MHP’den ihracının ardından yeni bir parti kuracağı konuşulan Meral Akşener, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’nü bugün Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’yle tamamlayacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutladı.

‘Tuz Yürüyüşü’nü hatırlattı

Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi lideri Mahatma Gandi’nin ‘Tuz Yürüyüşü’nü hatırlatan Akşener “Gandhi’nin yürüyüşünde Hintliler, İngilizlerin tuz yasağını yıkarak hedeflerine varmışlardı. O gün, Hintlilerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu” diye yazdı.

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‘Yürüyüşün başarısızlığı değil, durumun vehameti’

Akşener şöyle devam etti: “Adalet yürüyüşünün nasıl bir sonuç yaratacağını ilerideki günlerde göreceğiz. Bu yürüyüşe rağmen Türk milleti özlediği adalete kavuşamaz ise, bu yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun bir göstergesidir.”

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR pic.twitter.com/bf5HDbGdKY — Meral Akşener (@meral_aksener) 9 Temmuz 2017

Gandi’nin rekorunu kırdı

Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’, Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi lideri Mahatma Gandi’nin ‘Tuz Yürüyüşü’ne benzetilmişti.

Gandi, İngiliz sömürgesinin yerel halkın tuz yapımına getirdiği yasağı delmek için Ahmedabad’dan Dandi’ye 390 kilometreden fazla yürümüştü. Şu ana dek 427 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, Gandi’nin rekorunu da kırmış oldu.