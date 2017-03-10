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KHK’yla ihraç edilen akademisyen ve öğretmen gözaltında açlık grevine başladı

 

9 Kasım’dan bu yana ‘İşimi istiyorum’ şiarıyla eylem yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, dün gözaltına alınmalarının ardından açlık grevine başladı.

Fotoğraf: Dihaber

Gülmen ‘FETÖ-PDY’ iddiasıyla açılan soruşturma gerekçesiyle Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılmış, 6 Ocak 2017’de yayınlanan 679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilmişti.

Ankara Yüksel Caddesi’nin önündeki İnsan Hakları Anıtı önünde 120 günü aşkın süredir oturma eylemi yapan Gülmen’e bir süredir Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’ndaki sınıf öğretmenliği görevinden 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen Semih Özakça da eşlik ediyordu.

Dihaber’de yer alan habere göre, dün gözaltına alınan Gülmen ve Özakça avukatları aracılığıyla, daha önce 11 Mart’ta başlayacaklarını duyurdukları süresiz açlık grevini gözaltında başlattıklarını açıkladı.

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