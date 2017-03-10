KHK’yla ihraç edilen akademisyen ve öğretmen gözaltında açlık grevine başladı

İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın annesi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı içeren anayasa değişikliği referandumunda “Bu devlet bir katili yargılamadığı için, kızım için ‘Hayır’ diyeceğim” dedi. Dilek Doğan, 18 Ekim 2015 günü İstanbul’un Küçükarmutlu semtinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan polis baskını sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Önceki günkü duruşmada mütalaasını […]