Kaz Dağları’ndaki ‘Su ve Vicdan Mitingi’ ertelendi

Cumartesi günü yapılması planlanan ‘Su ve Vicdan Mitingi’, ‘Barış Pınarı Harekatı’ sebebiyle ertelendi.

Fotoğraf: Twitter

Ekoloji Birliği’nin Twitter’daki açıklamasına göre maden çalışmalarının durdurulması ve Kaz Dağları’nı korumak için 12 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan büyük miting ertelendi. Kararı tüm bileşenlerin ortak aldığı belirtildi.

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Bileşenlerin açıklamasında şöyle dendi: “Ülkemizin Suriye topraklarında askeri bir harekat başlatması nedeniyle milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekliliği ve içinde bulunulan hassasiyet göz önüne alındı. Marmara Belediyeler Birliği ve Çanakkale belediye başkanının görüşmesi sonucunda iptal edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi ve iptali yönünde karar alındı.”

Açıklamada, Su ve Vicdan Mitingi’nin ileri bir tarihte yapılacağı belirtilerek, “İnsani ve vicdani olarak almış olduğumuz miting erteleme kararı, ruhsatın yenilenmesi ve madencilik faaliyetlerinin devam etmesi için bir gerekçe oluşturmamalıdır. Kirazlı Balaban’da sürdürülen madencilik faaliyetlerine derhal son verilmeli, maden ruhsatı yenilenmemelidir” dendi.