Kavala soruşturması: Hakim içeriğini bilmediği toplantı yüzünden tutuklamış

KEMAL GÖKTAŞ

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu soruşturmada tutuklanan İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu’nun, tartışma yaratacak gerekçelerle tutuklandığı anlaşıldı.

Soruşturmanın başında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce gözaltındakilere ‘Gezi eylemlerinin organizasyonunu yaptıkları ve finanse ettikleri’ suçlaması yöneltilirken Aksakoğlu’nun Gezi’den sonra yapılan bazı toplantılar nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

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Tutuklama kararına göre savcılık ve emniyet Aksakoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıların içeriğine ulaşamadı ama hakimlik dinlenen telefonlardan toplantıların ‘sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem’ üzerine olduğu kanaatine vardığı için tutuklama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alınan Yiğit Aksakoğlu, dün çıkarıldığı mahkemece ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

İçeriğini bilmedikleri ‘şiddetsiz eylem’ toplantısı…

Edinilen bilgiye göre tutuklama kararında Aksakoğlu hakkındaki iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması ile fiziki takip tutanakları temel tutuklama gerekçesi yapıldı.

Kararda, bu tespitlerde Aksakoğlu’nun Gezi protestoları bittikten sonra gerçekleştirilen çeşitli toplantıların organizasyonunda moderatör ve kolaylaştırıcı adı altında görev aldığına vurgu yapıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Her ne kadar toplantıların içeriğine ulaşılamamış ve karanlıkta kalan yönleri olsa da iletişimin tespiti tutanaklarında bu toplantıların Gezi’den sonra tekrar sivil itaatsizlik ve şiddetsiz eylem adı altında yeniden çeşitli gösteri ve eylemlerin yapılmasına yönelik birtakım eğitimler ve konuşmalar düzenlendiği kanaatine ulaşıldığı (…)”

‘Somut deliller var’

Aksakoğlu’nun çeşitli şahıslarla bu toplantıların düzenlenmesinde aktif olarak görev aldığı belirtilen kararda ‘bu sebeplerle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu’ ileri sürüldü.

Aksakoğlu’na yöneltilen ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçunun daha kolay tutuklama kararları verilebilen ‘katalog suçlar’ arasında olması ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmesi de tutuklama gerekçesi sayıldı. Kararda, diğer gözaltına alınanlara uygulanan adli kontrol altında serbest bırakılmasının ise ‘yetersiz kalacağı’ ileri sürüldü.

Tek tutuklanan Aksakoğlu

Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Ekmekçi, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku ve Anadolu Kültür çalışanı Ayşegül Güzel mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Filiz Telek, Mine Özerden ve Anadolu Kültür çalışanı Bora Sarı mahkemeye çıkarılmadan ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.