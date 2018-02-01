İttifak kuracak küçük partilere karşı ekstra seçim barajı gündemde: Yüzde 12-15

2019 seçimlerine ittifak yaparak gitmeyi düşünen AKP ve MHP’nin, küçük partilerin sandıktaki olası işbirliğinin önünü kesmek için ittifak oluşumlarına Meclis’e girebilmeleri yüzde 12-15 oranında oy alma koşulu getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

AKP ve MHP arasında sürdürülen seçim ittifakı görüşmelerinde, seçim yasalarıyla ilgili yapılması düşünülen düzenlemeler netleşmeye başladı.

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Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’nin yazısına göre, üzerinde anlaşmaya varılan üç ana konu şöyle:

“1- Yüzde 10 barajı korunacak.

2- AK Parti ile MHP seçmen listelerinde parti adı ve amblemiyle yer alacak.

3- AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listesi verecek.”

16 Nisan referandumunda kabul edilen Anayasa maddesi gereği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri bir arada yapılacak.

Selvi bu seçimdeki oy pusulalarıyla ilgili düzenlemeyi şöyle anlattı: “Erdoğan’ın isminin altında mühür vurulacak bir yer ve onun altında, ittifakın adı bulunacak. Örneğin “Milli İttifak” denilecek. O karenin içinde ise adı ve amblemiyle AK Parti ve MHP yer alacak.

Seçmen cumhurbaşkanı adayına oy verdikten sonra, tercihine göre AK Parti ya da MHP’ye mührü vuracak. İttifakın oyları birlikte sayılacak, bu oran ittifakın milletvekili sayısının ve barajın belirlenmesinde gerekli olacak. Milletvekili dağılımı ise partilerin oylarının sayılmasıyla belirlenecek. Böylece ittifakın içinde AK Parti ve MHP’nin oylarının ne olduğu ortaya çıkacak.”

Küçük partilere özel ittifak barajı

Tek parti için yüzde 10’luk seçim barajının korunacağını belirten Abdulkadir Selvi, bununla birlikte ittifaklar için yüzde 12-15 gibi ayrı bir seçim barajı getirilmesinin gündemde olduğunu ancak bunun üzerinde henüz uzlaşmaya varılmadığını yazdı.

Selvi düşünülen bu uygulamayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Sanıyorum küçük partilerin yüzde 10’u aşma motivasyonu ile ittifak yapmaları dikkate alınıyor. Büyük ittifakın önündeki taşlar ayıklanırken, küçük ittifakların önündeki barajlar yükseltiliyor.”

Selvi’nin yazısından, MHP’nin seçim barajının düşürülmesi yönündeki ısrarlı önerisinden vazgeçtiğini gösteriyor. Bu yeni sistem, yüzde 10 barajının altında oy alsa bile ittifak olarak baraj aşılacağı için MHP için sorun teşkil etmeyecek.