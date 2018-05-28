İsrail’de F-35 endişesi: Uçaklar Türkiye’ye verilmesin diye ABD ile görüştüler

İsrail’in, halihazırda ABD ile teslimat konusunda krize neden olan F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmesinden endişe duyduğu belirtildi. İddiaya göre İsrail, F-35’lerin kapasitesini yükseltecek teknolojinin Türkiye’ye verilmemesi için ABD’li yetkililerle görüştü.

İlk F-35 teslimatının haziran ayında yapılması beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini belirtmiş, bu yaptırımlar kapsamında Ankara’nın ABD ile yürüttüğü F-35 savaş uçağı programına katılımı açısından da sorun çıkabileceğine dikkat çekilmişti. Nitekim Türkiye’ye silah satışını özel prosedüre bağlayıp güçleştiren yasa tasarısı da ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

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Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail, Türkiye’ye yapılması planlanan F-35 teslimatı nedeniyle endişeli. Öyle ki, F-35’lerin kapasitesini yükseltecek teknolojinin Türkiye’ye verilmesini engellemek için ABD’li yetkililerle dahi görüştü.

Haaretz’e konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, ülkesinin, F-35’lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedeflediğini ve bu nedenle de Türkiye’ye gönderilecek savaş uçakları konusunda ABD ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

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Yetkili, F-35’e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabet nedeniyle F-35’lerin kapasitesinin yükseltimesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini de aktardı.

ABD ile İsrail arasında söz konusu görüşmelerin merkezinde F-35’lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi de bulunuyor. İsrail, ABD ile görüşmeleri resmi olarak reddetse de Türkiye’ye gönderilecek F-35’lerin teslimatı konusunu yakından takip ediyor.

İsrail Savunma Bakanlığı ise F-35’lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olması nedeniyle Türkiye’ye 100 adet F-35’in teslimatının önüne geçilmesinin güç olduğu görüşünde.