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Yaramazlara biraz batar!

Irak’ta gösteriler sürüyor: Ölü sayısı 100’e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 100’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, göstericilere ve güvenlik güçlerine, ‘gerginlikten uzak durma konusunda ve daha fazla zayiat verebilecek kasıtlı veya istenmeyen şiddetten kaçınma’ çağrısında bulundu.

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Komiserlik, 25-30 Ekim tarihlerindeki protestolarda 5 bin 500 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Gösterilerde 399 kişi gözaltına alındı, bunlardan 343’ü serbest bırakıldı. Protestolarda 98 kamu binasının hasar gördüğü bildirildi.

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