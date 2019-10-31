Irak’ta gösteriler sürüyor: Ölü sayısı 100’e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 100’e yükseldiğini açıkladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, göstericilere ve güvenlik güçlerine, ‘gerginlikten uzak durma konusunda ve daha fazla zayiat verebilecek kasıtlı veya istenmeyen şiddetten kaçınma’ çağrısında bulundu.
Komiserlik, 25-30 Ekim tarihlerindeki protestolarda 5 bin 500 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Gösterilerde 399 kişi gözaltına alındı, bunlardan 343’ü serbest bırakıldı. Protestolarda 98 kamu binasının hasar gördüğü bildirildi.