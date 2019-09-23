IMF heyetinden, Türkiye ekonomisine olumlu yaklaşım

Demirtaş’ın adının geçmediği dosya üzerinden Demirtaş’a yeniden tutuklama kararı verildi. Yani Demirtaş aslında tahliye olduğu bir suçlama nedeniyle, adının geçmediği başka bir dosya üzerinden tutuklanmış oldu. Aynı günlerde hükümet ‘yargı reformu’ paketi hazırlıklarını görücüye çıkardı.