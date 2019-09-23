IMF heyetinden, Türkiye ekonomisine olumlu yaklaşım

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Türkiye temaslarındaki ‘Madde IV Görüşmeleri’ kapsamında edindiği bilgilerden yola çıkarak hazırladığı rapor, IMF web sitesinde yayınlandı. Raporda, Türkiye’nin geçen yılki kriz sonrası yeniden büyüme sürecine girdiği vurgulandı. Ancak raporda, Türkiye ekonomisinin iç ve dış risklere duyarlığının devam ettiğine dikkat çekildi.
Raporda, özetle şu görüşlere yer verildi:
- Türkiye ekonomisi yeniden büyüme trendine girdi
- Bu büyüme trendinde, özellikle 2018 sonunda liradaki büyük değer kaybı ve resesyondan sonra uygulanan politika uyaranları ve uygun pazar koşulları da etkili oldu.
- Türk lirası yeniden kendine geldi ve döviz kuru hesaplarında önemli gelişmeler görüldü.
- Ancak Türkiye, halen dış ve iç risklere karşı çok hassas durumda. Güçlü, sürdürülebilir, orta dönemli büyüme hedefindeki tehlikeler, reform yapılmadan bertaraf edilemez.
- Pazarın olumlu bakışı, bu tip reformların yapılması için iyi bir fırsat sunuyor.
- Yeni bir ekonomik programın (NEP) ilan edilmesine ihtiyaç var.
IMF heyeti, Ankara’daki temasları sırasında CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle de temas etmiş, AKP’den ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan tepki gelmişti.