İlk duruşmada: Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tümüne tahliye

‘Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında yerleşkede lokum dağıtılmasını protesto etmelerinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tahliye edildi.

Harekat kapsamında Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü tutuklanmıştı.

Öğrenciler hakkında İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Tüm tutuklu öğrenciler, bugünkü duruşmada tahliye edildi.