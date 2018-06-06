Diken

Yaramazlara biraz batar!

İlk duruşmada: Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tümüne tahliye

 

‘Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında yerleşkede lokum dağıtılmasını protesto etmelerinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tahliye edildi.

Öğrencilerin yakınları, Çağlayan Adliyesi’nin önüde toplanarak “Tahliye değil beraat istiyoruz” dedi. (Fotoğraf: DHA)

Harekat kapsamında Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü tutuklanmıştı.

Öğrenciler hakkında İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Reklam

Tüm tutuklu öğrenciler, bugünkü duruşmada tahliye edildi.

Tutuklu Boğaziçililer hakim karşısında: ‘Terörist’ denerek hedef gösterildik

Tutuklu Boğaziçi öğrencilerine ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıl istendi

Tutuklu Boğaziçili öğrenciden mektup: Benden pişmanlık işitmeyeceksiniz

Tutuklu Boğaziçililerden mektup var: Vicdanımız rahat, moralimiz yüksek

Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri değerlerine sahip çıkmak için buluştu

Financial Times, Boğaziçi’deki tutuklamaları yazdı: Baskınlar, korkuyu körüklüyor

Tutuklu Boğaziçililerin ailelerinden çağrı: Kötülüğe ve zorbalığa karşı birlikte olalım

Sayı 10 oldu: Mektup kampanyası düzenleyen Boğaziçi öğrencisi tutuklandı

Boğaziçililerin adliyeye çıktığı gün savcı değişmiş

Tutuklama gerekçesi: Boğaziçililerin eylemi infial yaratabilirmiş!

Yuh olsun o zaman bana!

Tutuklu Boğaziçilinin babası: İnancınızdan ödün vermeyin çünkü biz haklıyız

Boğaziçi’nde gözaltına alınan öğrencilerden dokuzu tutuklandı

Korku rüzgarı: Boğaziçililere destek metninde Türkiye’den imzalar ‘gizlendi’

1250 akademisyen Boğaziçililer için ses verdi: Derhal serbest bırakın

Boğaziçi’nde ‘mail krizi’: ‘Birlik çağrısı’na ve ‘çağrıyı düzelten’ maillere ‘sızma’ denildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘lokum’ vakası!

Boğaziçi’nde gözaltına alınan öğrenci: Araçta gözümü bağladılar, darp edildik

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Üniversiteler senin babanın malı mı?

Erdoğan talimat vermişti: Dört Boğaziçili daha gözaltında, sayı 11’e çıktı

Erdoğan talimat vermişti: Yedi Boğaziçili gözaltında

Erdoğan ısrarcı: Terörist gençlere, üniversitelerde okuma hakkı vermeyeceğiz

Erdoğan, Boğaziçili ‘terörist öğrenciler’e had bildirdi, hocalara gözdağı verdi

Boğaziçi’nde ‘Afrin gerginliği’: Gözaltına alınan 13 öğrenciden yedisi serbest

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...