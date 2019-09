İklim krizi 2050’de 200 milyon kişiyi insani yardıma muhtaç bırakacak

Dünyanın en büyük insani yardım ağı, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu son raporuna göre insani yardıma ihtiyacı olan insan sayısının iklim değişikliği ile yaklaşık iki katına çıkarak 2050 yılında 200 milyona yükselecek.

Fotoğraf: Kızılhaç Norveç

‘The Cost of Doing Nothing – Eylemsizliğin Maliyeti’ adlı rapor insani yardım krizlerine müdahalenin küresel ekonomik maliyetini de hesaplıyor.

Her yıl 20 milyar dolar harcanması gerekecek

Rapora göre iklim krizi yüzünden derinleşen sorunlara müdahale etmek için 2030 yılından itibaren yılda en az 20 milyar dolar harcanması gerekecek. Şu anda uluslararası insani yardımlar yılda 3.5 milyar ile 12 milyar dolar arasında değişiyor.

Rapora göre 2018 yılında iklim krizine bağlı doğal afetler nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı 108 milyonken, bu rakam kurumun en karamsar senaryosunda 2030 yılında 150 milyona, 2050 yılında ise 200 milyona yükseliyor.

Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu Başkanı Francesco Rocca, raporun özetinde dünya genelinde her gün insani yardım gerektiren iklim değişikliğine bağlı bir doğal felaket olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Hiçbir şey yapmamanın bedeli göründüğü gibi çok yüksek. Fakat 200 milyon insanın 2050 yılında böyle bir bedel ödemeye zorlanmasının nedeni hala belirsiz.”

‘İklim krizi en önemli mesele’

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde sekiz ülkede yapılan anket çalışması iklim krizinin bu ülkelerde en önemli toplumsal mesele olarak görüldüğünü ortaya koydu. Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Almanya, Brezilya, Polonya, Fransa ve İtalya’da yapılan çalışma, bu ülkelerde toplumun yaklaşık dörtte üçü (yüzde 69’u) dünyanın iklim krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de ise İklim Haber ve Konda, iklim değişikliği konusunda 2019 yılında yaptıkları anketi temmuz ayında açıklamışlardı. Bu anket de iklim değişikliğinin Türkiye’de de kamuoyunda endişe yarattığını ortaya koymuştu: “Türkiye’de her iki kişiden birine göre iklim krizinin etkileri ülkemizde şimdiden hissediliyor, toplumun yüzde 61’i ise bu durumdan endişeli. Aynı zamanda toplumun yüzde 71’i afetlerin arttığını ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Hükümetlerin ve belediyelerin iklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların yüzde 55’i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor.”