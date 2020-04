İHKİB: Hazır giyimde milyarlarca dolarlık sipariş iptal; ihracat yüzde 80 daralabilir

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk hazır giyim sektörünün daha önce almış olduğu milyarlarca dolarlık ihracat siparişinin corona virüsüne bağlı gelişmelerin etkisiyle iptal edildiğini, üretimi tamamlanmış yüz milyonlarca dolarlık siparişin de depolarda kaldığını söyledi.

Gültepe yazılı açıklamasında mart ayında sektör ihracatında yüzde 27 olan daralmanın nisan ve mayıs aylarında yüzde 70-80’in üzerine çıkabileceğini belirtti.

Gültepe, Türkiye’den her yıl milyarlarca dolarlık ithalat yapan alım grupları ve aralarında Inditex Grup, H&M, Marks and Spencer, Primark, Best Seller gibi küresel markalarla da mektup diplomasisi başlattıklarını belirterek, siparişi verilen ve depolarda bekleyen ürünlerin ödemelerinin yapılmasını istediklerini söyledi.

Türk hazırgiyim sektörünün 2020’de 19 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyordu. Sektör ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini AB ülkelerine ve Britanya’ya yapıyor.

Sektörde üç ay önce yüzde 85 olan kapasite kullanım oranının yüzde 30’lara gerilediğini belirten Gültepe, şöyl dedi: “Hem salgın önlemleri hem de sipariş olmadığı için firmalarımızın bir bölümü üretime ara verdi, bir bölümü minimum kapasite ile çalışıyor. Tablonun en az üç ay iyiye gideceğine dair bir ışık görünmüyor.”

Hükümetten dört maddelik acil önlem paketinin bir önce hayata geçirilmesini istediklerini belirten Gültepe, bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin nisan ayından başlamak üzere en az beş aya çıkarılması; SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi taahhütleri bir yıl ötelenmesi ve KDV alacaklarının yüzde 90’ının teminat mektubu karşılığında firmalara ödenmesi çağrısı yaptı.

Gültepe ayrıca depolarda kalan ürünlerin stok maliyetlerinin karşılanması için Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı çalışmanın hızla tamamlanması gerektiğine işaret etti.