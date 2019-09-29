İBB, tarihi garların ihalesiz olarak kendilerine verilmesini istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nca (TCDD) ihaleye çıkarılan tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının, ihale yapılmaksızın kendilerine devrini istedi.

Fotoğraf: İBB

Resmi Gazete’de 22 Eylül Pazar günü yayımlanan ilanda, TCDD’ye ait garların bazı bölümlerinin kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya verileceği duyurulmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ihaleye girileceğini söylemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise ‘rakiplerine caydırıcı olacağı’ gerekçesiyle İBB’nin gar ihalesine girmesine karşı çıkmıştı.

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‘Kamuya devrin merkezi İBB’dir, yüzlerce örneği var’

Florya’daki başkanlık konutunda düzenlenen basın toplantısında Haydarpaşa ve Sirkeci’nin ‘İstanbul’un en önemli iki simgesi olduğunu ve tüm Türkiye’nin ilgisini çektiği’ belirten İmamoğlu, böyle önemli bir konuyu İBB’nin yakından takip edeceğini söyleyerek gar ihalesi meselesine değindi: “Ulaştırma Bakanlığı iki simge alanın depolarını arazisiyle beraber ihaleye çıkarıyor. İhaleye çıkardığı yerlere de biz katılma kararı veriyoruz. Niye? Bir ticari faaliyet yok. Buralar SİT alanı zaten, üstüne var olanların dışında bir şey yapamazsınız. Çok güzel. Para da kazanamazsınız. Bu da çok güzel. Kanun sana bir imkan tanıyor. Diyor ki, ‘bu tür yerleri kamu kurumları ile konuşun uygun kamu kurumlarına devredebilirsiniz.’ İstanbul’da da bunun merkezi İBB’dir. Bunun yüzlerce örneği var İstanbul’da. Orman Bakanlığı’nın yaptığı, Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı… Birçok kamu kurumunun yaptığı yüzlerce örnek var.”

‘İBB’yi engelleme motivasyonunuz nedir?’

‘Nasıl ihaleye çıkıldığının’ kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirten İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Siz bu kadar uyumlu yeri ihaleye çıkarıyorsunuz ve şartnameye diyorsunuz ki ’20 milyon liralık dijital teçhizatı olacak.’ Ya 20 milyon liralık dijital teçhizat demek, Türkiye’de ya bir ya iki televizyon kanalında vardır. Yani bir kere siz bu açıklamayı yapmadan önce nasıl ihaleye çıktığınızı anlatacaksınız.”

Fotoğraf: DHA

Ulaştırma Bakanlığı’nın ‘rekabeti engelleyeceği’ gerekçesiyle İBB’nin gar ihalesine girmesini istememesine de değinen İmamoğlu, “Size böyle bir açıklamayı yaptıran motivasyon nedir?” diye sordu ve şunları ekledi: “Rekabeti engelleyici vs. bir mahkeme sonunda yapılacak açıklamayı yani mahkemenin yapması gereken açıklamayı ihale çıkan bir kurumun genel müdürü yapıyor.”

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‘Kanun müsaade ediyor; ihalesiz verirlerse ona da hazırız’

İmamoğlu, gar ihalesinde İBB’yle iki kamu kurumu arasında anlaşmaya varılmasını önerdi. Böylelikle SİT alanının ‘ticari amaçla kullanılmadan sanat ve kültüre hizmet edeceğini’ belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Önerim, yol yakınken buranın İBB ile iki kamu kurumu arasında bir sözleşme yapın devredin. Biz de ticaret yapmadan o yapıları o alanı SİT alanını tamamen kültüre sanata adayarak bu şehre nitelikli bir çalışma hediye edelim. Biz bu ihaleye giriyoruz ve İstanbul halkına yakışan bu yerin İstanbul halkına ait yani İBB uhdesinde kültüre sanata adanmış bir şekilde bir alana dönüşmesini sağlayacağız. Bunu sağlamak adına da dilerim ve isterim ki herkes bize yardımcı olur.”

İmamoğlu ayrıca söz konusu alanın ‘ihalesiz olarak’ da devredilebileceğini belirterek, “İhalesiz verirlerse -ki kanun buna müsaade ediyor- biz ona da hazırız” dedi.