İBB, Adalar’daki at ve fayton plakalarını satın almaya başladı

Adalar’da faytonların yasaklanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) at ve fayton plakalarını satın almaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Adalar’da faytonların durdurulması kararı sonrası İBB’nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB, bu hafta itibariyle atları ve faytonları satın almaya başladı.

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Satın alma işlemi at ve fayton sahiplerinin belgeleri karşılığında yapılıyor. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödüyor. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

Satın alınan atlar önce Büyükada’daki karantina ahırı bölgesine kurulan dört çadıra alınacak. Çadırlarda toplanan atlar ardından adadan tahliye edilecek.

Atların karada götürülecekleri alanlara ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Büyükada’daki İSPARK ahırında ise karantina süreci devam ediyor. Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor.

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Elektrikli araçlarla ilgili çalışmalar sürüyor

Adalar’da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçlarla yapılacak. Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.