HDP’den Manisa’da değişiklik: Cezası kesinleşen Lezgin Botan yerine Sırrı Sakık

HDP, 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için daha önce Manisa 1’inci sıradan aday gösterilen Lezgin Botan yerine eski vekil Sırrı Sakık’ı aday gösterdi.

HDP, daha önce Van Milletvekili Lezgin Botan’ı aday gösterdiği Manisa 1’inci sırada değişiklik yaptı. Botan’ın yerine eski Ağrı belediye başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık aday gösterildi.

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Sakık, genel seçim için özellikle Ağrı ve Muş’tan yoğun talep olmasına rağmen aday olmadığını, ancak partisi ve Manisalıların talebiyle adaylığı kabul ettiğini söyledi.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Manisa’dan 1’inci sıra milletvekili adayı gösterildiği için partisine teşekkür ederek, “Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından kesinleşen iki yıllık cezadan dolayı adaylık şartlarım ortadan kalkmış durumda. Bütün adaylara başarılar dilerim” dedi.

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