HDP liderinden Suruç çağrısı: İktidar çıkar peşinde, deliller karartılmasın

Suruç’ta üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına çağrıda bulundu: “Hemen olayın gelişmesindeki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu olayın suçlularını, bu provokasyonu gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp, adalete teslim edin.”



Aynı zamanda HDP Van milletvekili adayı Temelli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van il örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Suruç’ta olup bitenlerin bir provokasyon olduğunu belirterek hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Temelli şöyle konuştu: “Günlerdir tüm Türkiye’ye, tüm halklarımızı bu tür provokasyonlara karşı uyarıyorduk. Maalesef birçok yerde saldırılar gerçekleşti. Fotoğrafları bile bir tahammülsüzlük söz konusu oldu ve en sonunda da dün Suruç’ta o istenmeyen büyük acı, olay yaşandı. Bu olay yaşanmayabilirdi, bu acılar yaşanmayabilirdi. Ama iktidar, bu anlayışından bir türlü vazgeçmiyor. Tıpkı 7 Haziran seçimlerine giderken yaşadığımız olaylar, 1 Kasım seçimine giderken yaşadığımız olaylar şimdi yeniden sahnelenmekte, senaryolar yazılmakta, hayata geçirilmeye çalışılmakta.”

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‘Dünyanın neresinde esnafın tehdit edildiği görülmüş’

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını provokasyonlara karşı çıkmaya çağran Temelli, bu tür provokasyonlara karşı yan yana durma çağrısı yaptı% “Bu nefret söylemine, bu düşmanlaştırıcı yaklaşıma son vermeliyiz. Henüz olay aydınlatılmamışken suçlu ilan etmek, henüz olay aydınlatılmamışken birilerini suçlamak aslında bu tür olaylardan çıkar beklemek, bu tür olaylardan oy beklemek kaygısıdır. Bu oyunu bozalım. 24 Haziran seçimleri, bu anlamıyla çok büyük öneme sahiptir. Türkiye’de demokrasiden, barıştan, huzurdan, adaletten söz ediyorsak bunu sorumluluğunu yerine getirmek hepimize düşüyor. İçişleri bakanı bugün insanları suçlamak yerine, olayın faillerini bulmalıdır. Dünyanın neresinde görülmüştür ki demokratik seçimler yapılırken, seçim kampanyası sürdürülürken silahlarla bu kampanya yürütülsün. Dünyanın neresinde görülmüştür ki, esnaf ziyareti yaparken, esnaflar tehdit edilsin, tahrik edilsin.”

‘İktidar bu olaydan yararlanmak istiyor’

Temelli, Suruç’ta delillerin de karartılmaya çalıştığını söyledi: “Yaşanan olayın nasıl geliştiği, üç gün boyunca hangi tahriklerin yapıldığı ortada. Suçluların yakalanmasına yönelik harekete geçmesi gereken İçişleri Bakanlığı ve valilik ise bilgiye ulaşılmasına engel oluyor ve halkı yanıltmaya devam ediyor. Buradan bir kez daha İçişleri Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na, valilere çağrı yapıyorum… Hemen olayın gelişmesindeki delillerin karartılmasının önüne geçin. Bu olayın suçlularını, bu provokasyonu gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp adalete teslim edin. Tüm bu olaydan yararlanmak isteyen iktidar, Erdoğan ve AKP’li bakanlar sürekli halkı suçlayacak açıklamalar yapıyorlar. 20 yıldır orada esnaflık yapan, herkesin saygısını, sevgisini kazanmış bir aileyi suçlayarak olayı çarpıtmaya çalışıyorlar. Bütün gerçeklik, tüm çıplaklığıyla ortadadır ve biz bu provokasyonun arkasındaki karanlık güçlerin açığa çıkması için her şeyi yapacağız.”