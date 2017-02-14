Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketine göre ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda halkın yüzde yüzde 51.1’i ‘Hayır,’ yüzde 48.9’u da ‘Evet’ oyu verecek.

4-5 Şubat tarihlerinde 24 il, 85 ilçe ve 135 mahalle ve köyde 2 bin 860 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada partilere göre oy dağılımına bakıldığında, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin yüzde 82.3’ü referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını belirtti.

Her beş MHP’liden yalnızca biri ‘Evet’ diyor

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ sistemi tartışmasını yeniden gündeme getiren MHP tabanında ise bu durum yüzde 16.7’de kaldı. Yüzde 64.4 ise ‘Hayır’ diyeceğini açıklarken, yüzde 18.9 kararsız.

CHP’li seçmenlerin yüzde 93.1’i HDP’li seçmenlerin ise yüzde 89.3’ü yeni sistene ‘Hayır’ diyeceğini ifade etti.

‘Evet’ ve ‘Hayır’ın gerekçeleri…

Yurttaşların referandumda ‘Evet’ oyu verecek olmalarının en önemli gerekçesi yüzde 43.3 ile ‘daha güçlü Türkiye için’ olurken, onu yüzde 18.1 ile ‘ülkenin bekası için’ ve yüzde 13.5 ile ‘daha güçlü bir devlet olmak için’ takip etti. Bu durum ‘Hayır’ diyecek olan yurttaşlarda, yüzde 16.1 ile ‘demokrasiye zarar vereceğini düşündüğüm için,’ yüzde 14.3 ile ‘yetkilerin tek kişi elinde toplanmaması için’ ve yüzde 9.9 ile ‘Recep Tayyip Erdoğan’dan dolayı’ oldu.

‘Solcu’lar ‘Hayır,’ ‘muhafazakar’lar ‘Evet’ diyor

Yine, kendisini ‘muhafazakar’ diye tanımlayan yurttaşların yüzde 77.5’i, ‘dindar’ diye tanımlayanların yüzde 74.9’u, ‘sağcı’ diye tanımlayanların yüzde 73.8’i ve ‘Türk milliyetçisi’ diye tanımlayanların yüzde 53.1’i referandumda ‘Evet’ vereceğini açıkladı.

Kendisini ‘solcu’ diye tanımlayan yurttaşların yüzde 92.4’ü, ‘laik’ diye tanımlayanların yüzde 82.3’ü, ‘sosyal demokrat’ diye tanımlayanların yüzde 80.5’i, ‘Atatürkçü’ diye tanımlayanların yüzde 74.3’ü ve ‘Kürt milliyetçisi’ diye tanımlayanların yüzde 74’ü referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

Yurttaşlara göre sandıktan ‘Evet’ çıkacak

Toplumdaki referandum algısı ise sandıktan ‘Evet’ çıkacağı yönünde. Kararsızlar dağıtılmış haliyle, araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 69.4’ü sadıktan ‘Evet,’ yüzde 30.6’sı ise ‘Hayır’ çıkacağını düşünüyor.

Halk parlamenter sistemi gerekli görüyor

Yurttaşların yüzde 53’ü ülkenin parlamenter demokrasiyle yönetilmesi gerektiğini, yüzde 37.2’si de başkanlık sistemiyle yönetilmesi gerektiğini düşünürken, sistemin değişmesinin ardından Türkiye’nin daha iyi yönetileceğini düşünenler yüzde 42.3, aksini düşünenler yüzde 47 oldu.

Verileri yorumlayan Gezici Araştırma’nın kurucusu Murat Gezici, araştırmanın verilerini “Referandum sonucunda kararsızların tercihi ve sandığa gitmeyenlerin oranı belirleyici olacak. Sandığa katılım yüksek olursa, ‘Hayır’ çıkma olasılığı yükselir, aksi takdirde ‘Evet’ çıkma olasılığı yüksek” diye yorumladı.