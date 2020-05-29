Floyd’un öldürüldüğü kentte göstericiler polis merkezini ateşe verdi; Trump uyardı

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların üçüncü gününde göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi.

Fotoğraf: AA

ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline gelen ölüme ilişkin gündem sıcaklığını koruyor. Floyd’un hayatını kaybettiği Minneapolis’in üçüncü bölgesinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyah göstericiler arasındaki çatışmalar gece de devam etti.

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AA’nın haberine göre, Floyd’un hayatını kaybettiği bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı.

Polisin daha önce kurduğu barikatı aşan yüzlerce göstericinin binaya girdiği, polise ait materyalleri kendi aralarında dağıttığı ve daha sonra binayı ateşe verdiği anlar bazı sosyal medya hesapları tarafından canlı yayınlandı.

Bu sırada etrafta pozisyon alan polislerin, binlerce göstericinin bulunduğu kalabalığa yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü.

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Öte yandan Minnesota Valisi Tim Walz’un talimatıyla bölgeye gönderilen Ulusal Muhafız Birlikleri’nin de kısa sürede bölgeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Gece boyunca devam etmesi beklenen olayların gidişatının, Ulusal Muhafızlar’ın bölgeye ulaşmasıyla değişebileceği yorumları Amerikan medyasında yer buldu.

Trump uyardı

ABD Başkanı Donald Trump ise Minneapolis’te başlayan gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin belediye başkanını ve göstericileri uyardı.

Trump, Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, “Arkama yaslanıp Amerika’nın muhteşem şehri Minneapolis’e olanları izleyemem” ifadesini kullandı.

Kentte, ‘lider eksikliği’ olduğunu savunan Trump şöyle yazdı: “Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey, elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip işimi hallederim.”

Şiddet olaylarına karışan göstericilere de yüklenen Trump, şöyle devam etti: “Bu eşkıyalar George Floyd’un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim.”

Floyd’un ‘Nefes alamıyorum’ feryadı

46 yaşındaki Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca “Nefes alamıyorum” diye yalvarmıştı.

Floyd’un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.