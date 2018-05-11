Eski Zaman yazarı Ali Bulaç tahliye edildi, Şahin Alpay’ın ev hapsi sona erdirildi

Kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Ali Bulaç tahliye edilirken Şahin Alpay’ın da ev hapsi sona erdirildi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Zaman gazetesinin eski yazar ve editörlerine yönelik dava açılmıştı.

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde altısı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

Duruşmada sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasının ardından ara karar açıklandı.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İki isme tahliye

Tutuklu sanıklar yazar Ali Bulaç ve eski yazıişleri müdürü Mehmet Özdemir ise adli kontrolle tahliye edildi.

Mahkeme, kararında iki ismin üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali ile tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması hususlarını birlikte değerlendirdiğini kaydetti.

Üye hakim, Bulaç’ın tahliyesine muhalefet şerhi koydu.

Ali Bulaç, 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.

Alpay’a adli kontrol

Yazar Şahin Alpay’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı. Şahin haftada bir gün karakola giderek imza atacak.

Duruşma esas hakkındaki savunmalar tamamlanmadığı için 7-8 Haziran’a ertelendi.