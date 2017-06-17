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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na açık ‘mesaj’: Yargı yarın sizi de çağırırsa şaşırmayın


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne sert tepki göstererek, “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın” dedi.

Fotoğraf: Reuters

TİM genel kurulunda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla 25 yıl hapse çarptırılmasının ardından başlattığı yürüyüşün üçüncü gününde sert bir çıkış yaptı.

Yürüyüşle adalet gelmeyeceğini savunan Erdoğan, “Eğer bir olursak, beraber olursak Türkiye’yi kimse bölemez. Bizim hukuka saygımız, anayasamız var. Ama diğer taraftan da anayasayı ayaklar alttına alarak vatandaşı sokağa dökmek, ne milletin yararınadır ne bizim. Yollar yürünmekle aşınmaz. Eğer yargı bu tür baskılar altında kalırsa, biz yargıdan adaleti nasıl bekleyeceğiz? Ve ürkeklik, yargıya baskı, kusura bakmayın, adaletin gelişini sağlamaz. Öyle elde ‘adalet’ pankartlarıyla dolaşmak da adaleti getirmez diye konuştu.

Yargıya mı Kılıçdaroğlu’na mı?

Adaletin yerinin parlamento olduğunu savunan Erdoğan, “Kuvvetler ayrılığına bizler saygı duymazsak, sivil toplum kuruluşlarımız saygı duymazsa, o zaman biz bir yere varamayız. Bu konuda söylenecek bir şey varsa bunu söylersiniz ama baskı unsuru olma gayreti içine girerseniz unutmayın ki 138’inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A’dan Z’ye herkes için çalışır” derken hayli ilginç bir ‘uyarı’da da bulundu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na şu mesajı verdi: “Yargı yarın sizi de bir yere çağırırsa şaşmayın. Bizim birliğimiz çok önemli. Böyle ramazan ayı içerisinde milleti sokağa dökmek böyle bir işe başlamak doğru değil.”

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