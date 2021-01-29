Erdoğan’dan esnafa uyarı: Süreci böyle sürdürürseniz çok ağır cezalar sizi bulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışla ilgili gerekenin yapılacağını belirterek esnafı, böyle giderse ağır cezalar verileceği konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, İstanbul’da, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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‘Vefat sayılarındaki düşüş beni umutlandırıyor’

Salgının seyri, vakaların düşmesiyle kısıtlamalarda esneme olup olmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bu konuda bilim kurulunun açıklamaları önemli ama ben daha çok vefatla ilgili verileri dikkate alıyorum ve buradaki düşüş beni ciddi anlamda umutlandırıyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

Restoranlar ve kafelerle ilgili ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak gayret ettik. Biliyorsunuz destek kararı aldık. Küçük esnafımızı da yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, vereceğiz. “

‘Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz’

Erdoğan’a gıda fiyatlarındaki fahiş artış da soruldu. Gerek sebze gerek meyvede hatta bakliyatta ciddi fiyat farkları olduğuna değinen Erdoğan şöyle devam etti: “Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Et fiyatlarında da ciddi artış var. Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Tüm esnaflarıma da sesleniyorum bu süreci böyle sürdürürseniz çok ağır cezalar sizi bulacak. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza da zulmetmeyin.“

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Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk’la yaptığı telefon görüşmesine de değinen cumhurbaşkanı, daha önce Külliye’de görüştüklerini anımsatarak, uzay konusunda beraber neler yapılabileceğini konuştuklarını ifade etti. Erdoğan, “Tabii Elon, dünyanın en zengini oldu. ‘Çok çalışıyorum, çok çalışınca da çok kazanıyorum’ diyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası’nın da takvime göre her an Meclis’e gelebileceğini ifade etti.