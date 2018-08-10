Erdoğan Rize’de: Onların doları varsa bizim halkımız var, Allah’ımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde yaşanan gerginlikleri Türkiye aleyhinde yapılan kampanyalara bağlayarak “Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var Allah’ımız var” dedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla saat 23.40 sıralarında Trabzon Havalimanı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından helikopterle memleketi Rize’nin Güneysu İlçesine geçti. Helikopterle Güneysu ilçe futbol sahasına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vatandaşlar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı.

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Yeni döneme hazırladıklarını ve Türkiye’yi daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacaklarını belirten Erdoğan “Şunu bilin; bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Hiç şüpheniz olmasın” dedi

Erdoğan konuşmasında TL’daki değer kaybı ve ABD ile yaşanan son gerginliklere atıfta bulunarak şunları söyledi: “Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Hiç bunlara kulak asmayın. Şunu unutmayın onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah’ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, şimdi neyiz? Daha iyi olacağız. Sizlere sabırlar ve gayretler diliyorum. Çok çalışıp, çok koşacağız ve 2023’e çok farklı gireceğiz.”

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Erdoğan, konuşmasının ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi’ndeki evine geçti.