Elbistan’da termik santral projesinin ÇED’i onay almadı: Firmaya bir yıl ek süre verildi 

RIFAT DOĞAN

[email protected]

Reklam

Anadolu Enerji tarafından Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan ilçesinde kurulması planlanan termik santral projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna ilişkin İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısı yapıldı. ÇED raporundaki eksikliklerin giderilmesi için firmaya bir yıl daha süre verildi.

Uzun yıllardır termik iki termik santral nedeniyle hava kirliliğiyle boğuşan Elbistan’da yeni kurulacak termik santrale karşı köylüler 6 bin imza toplayarak, 350 Ankara gurubu tarafından hazırlanan dilekçeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmuştu.

Bakanlık ise itiraz dilekçelerine gönderdiği yanıtta “ÇED raporunda iklim değişikliği ayrıntılı yer alacaktır” demişti.

Hazırlanan ÇED raporuyla ilgili ikinci İnceleme-Değerlendirme Kurul toplantısı bugün yapıldı.

Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda dün yapılan toplantıya bakanlık yetkilileri, ilgili kurum temsilcilerinin yanında Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu üyeleri de katıldı.

Platform adına katılan İbrahim Yalçın kömürün kalitesi, çıkartılması, bölgenin susuzlaştırılması, hava kirliliği, iklim değişikliği ve yerel ısı adası başlıklarında 16 itiraz noktasını iletti.

Ardından platform üyeleri toplantıdan çıkartılarak komisyon toplantıya devam edildi.

16 soruda yer alan bazı itiraz noktalarını kamu kuruluşları haklı buldu. Özellike bölgenin susuzlaştırılması ve sulu tarımın engellenmesi noktasında yapılan itirazları Devlet Su İşleri devam ettirdi.

Toplantı çıkışında platform üyelerine bilgi veren komisyon üyeleri, ÇED raporunun durdurulduğunu, bu hali ile yeterli olmadığını belirtti.

ÇED onay almadı, eksikliklerin giderilmesi istendi

Platform adına bir açıklama yapan İbrahim Yalçın İDK çıkışında ” Elbistan Küçükyapalak, Büyükyapalak, Çatova, Akören ve Eldelek köyleri üzerine Anadolu Enerji tarafından kurulması planlanan termik santral ile ilgili ÇED toplantısı yapıldı. Hayatı ve Doğayı Koruma platformu olarak Elbistan halkı adına toplantıya katıldık. Yöre halkının itirazlarını dile getirdik. Toplantı sonucunda bu ÇED süreci durduruldu. Eksikliklerin giderilmesi için firmaya 1 yıl süre verildi” dedi.

350 Ankara Grubu daha önce Elbistan’da kurulması planlanan termik santral projesi için hazırlanan ÇED raporundan yola çıkarak hazırladığı itiraz noktalarını şöyle sıralamıştı:

* Termik santralde kullanılacak Kömür hem yerli, hem ıslak hem de enerjisi çok düşük,

* Kükürt için Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) Ünitesi olacak. Ünite yüzde 90 verimle çalışırsa ve kükürtü tutsa bile yılda 30 bin ton civarı kükürtdioksit çevreye yayacak,

* Şirket üniteyi çalıştırmak yerine elektriği satmayı tercih ederse, her yıl 300 bin ton civarı kükürt dioksit çevreye yayılacak.

* Tesis saatte 1412 metreküp suya ihtiyaç duyacak. Yani yılda 12 milyon metreküp suya ihtiyaç olacak. Bu miktarda su bölgedeki su kaynaklarından karşılanacak. Aşırı bir kuraklıkta doğa ve halk suyunu termik santral ile paylaşmak zorunda kalacak.

Tarım sussuz kalacak

* DSİ’nin Adatepe Barajı ile yapacağı sulama 317 bin dekar arazi suya kavuşacakken, santral bu suyun bu bölgeye gelecek kısmını engelleyerek kendisi kullanacak, (ÇED Hidrojeolojik ETÜT RAPORU Şekil-5.1), yani hem bölgenin sulu tarıma geçmesini engelleyecek, hem de 49 bin dekarlık santral bu sulanabilecek alanın ortasına kurulacak ve kalan toprakları da zehirleyecek.

* Yer altı su rezervleri ağır metallerle kirlenecek, bu durumda yörede insanların yeraltı suyunu sebzesine, hayvanların ve insanına içirmesi imkansız hale gelecek.