Dünyada bir ilk: Laboratuvar ortamında üretilen tavuk etinin satışı onaylandı

Hayvanları öldürmeden, laboratuvar ortamında üreltilmiş etin satışı ilk kez bir düzenleyici kurum tarafından onayladı. Singapur’daki bu gelişme endüstri için bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: Eat Just

ABD’li Eat Just isimli şirketin ürettiği ‘chicken bites‘ (tavuk çıtırları) Singapur Gıda Ajansı’nın güvenlik değerlendirmesini geçti.

Şirket, biyoreaktörlerde üretilen kültür etinin onaylanması ile bütün etlerin canlı hayvanlar öldürülmeden üretildiği bir geleceğe kapı aralandığını belirtti.

Şu anda günde yaklaşık 130 milyon tavuk, eti için öldürülüyor. Dünyadaki memelilerin yüzde 60’ını çiftlik hayvanları, yüzde 36’sının insanlar ve yalnızca yüzde 4’ünü vahşi hayvanlar oluşturuyor.

Eat Just’ın ürünü için hücreler 1200 litrelik biyoreaktörlerde yetiştirliyor ardından bitki temelli içeriklerle birleştiriliyor. Süreci başlatmak için kullanılan hücreler tavukların öldürülmesi gerekmeden canlı hayvandan elde ediliyor.

Chicken bites ürünü öncelikle sınırlı sayıda olacak ve yalnızca bir restoranda satılacak

Ürünün fiyatı şimdilik geleneksel tavuktan daha pahalı. Ancak şirket üretim arttıkça ürünün fiyatını düşeceğini belirtiyor.

Bir dizi bilimsel araştırma zengin ülkelerin insan sağlığı ve dünyanın iyiliği için sınırların üstünde et tükettiğini gösteriyor. Et tüketimin azaltılması iklim krizinin önüne geçilmesi için hayati önem taşıyor. Bazı bilim insanları et tüketimin azaltılmasının bireysel olarak alınabilecek en iyi çevreci önlem olduğunu belirtiyor.

Biyoreaktörlerde üretilen etle aynı zamanda, bakteri bulaşması sorunu ve hayvalarda aşırı antibiyotik ve hormon kullanımı gibi meselelerin de önüne geçilebiliyor.