Düğün salonu sahiplerinden Cumhurbaşkanlığı’na mektup: Mağduruz, 15 Haziran’da yasak kalksın

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, düğün yasağının 15 Haziran’da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı’na mektup gönderdi.

Fotoğraf: DHA

Ay, mektupta sektörün sıkıntılarını anlattıklarına değinerek yarın açılacakmış gibi tedbir aldıklarını söyledi.

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1 Haziran’da düğün salonlarının da açılmasını beklediklerini, ancak açıklanan genelgede kendilerine yer verilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Ay şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımıza talep mektubunuzu ilettik. Postaya verdik. Eğer bu şekilde devam ederse kaçak düğün yapılma olaylarının olacağını tahmin ediyoruz. Bizim düğün salonlarında kontrolümüzde düğün yaparız. Gelenlerin ateşleri ölçülecek, maskeleri verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak.”

Çok sayıda düğün salonu sahibinin biriken kira ve kredi ödemesi olduğunu vurgulayan Ay, “Gerçekten çok mağduruz. Bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış süreci bir an önce belirlenmeli” dedi.

90 gündür düğün salonlarının kapalı olduğunu anlatan Ay, mektupta şu taleplere yer verdi:

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“İş yerlerini kapatan düğün davet saloncuları ve organizasyonculara nakdi yardım yapılmalı. Salgın süreci boyunca hizmetlerde kullandığımız içecek, yiyecekler de KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Salgın döneminde elektrik, su, doğalgaz faturaları Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde en az dokuz ay ertelenmeli. Kapalı olan esnafımızdan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı. Vergi, SGK, Bağkur prim borçları bir yıl süreyle faizsiz ötelenmeli. Bu dönemde iş yeri kapalı olan esnafa kira desteği verilmeli yanı sıra stopaj vergisi de kaldırılmalı. Kapalı olan esnafımızın kesmiş oldukları çeklerin mücbir sebep kapsamına alınarak çeklerin ya devlet garantisine alınması ya da bir yıl ötelenmeli. İcra durumuna düşmüş esnafımızın çeklerinin ve senetlerin ceza ve icra durumunun mücbir sebep kapsamına alınmalı. Sektörümüz için acilen 1 Haziran 15 Haziran tarihleri arası tarih verilmeli.“