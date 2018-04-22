Diyanet’ten din görevlilerine talimat: Deizm propagandasına fırsat vermeyin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerine ‘deizm propagandasına fırsat vermemeleri’ gerektiğini söyledi.

Erbaş, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte din görevlileriyle buluşarak adını zikretmeden deizme değindi.

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Diyanet işleri aşkanı, peygamberi inkar eden, kenarda duran ve hiçbir şeye karışmayan bir tanrı anlayışının İslam’la ilgisinin olmadığını söyledi.

Erbaş, din görevlilerine şöyle seslendi: “Peygamberi inkar ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkar etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkar etmiş oluyorsunuz. Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunun propagandasını yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Birileri de ‘Bakınız bize şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Milletin çocukları bundan oluyor’ diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Din istismarının en uç noktalarından birisidir. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkar eder de hala Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandalara sakın prim vermeyin.”

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Deizm tartışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çalıştayında, imam hatipli öğrencilerin ‘dini bilgilerdeki tutarsızlıklar’ nedeniyle deizme kaydığı ve ders materyallerinin çocuklara uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine başlamıştı.