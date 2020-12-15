Dink davası: Dört yıllık davada sanıklara ve Dink ailesine savunma için iki gün süre

CANAN COŞKUN

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili polisler ve jandarmaların yargılandığı davanın 112. duruşması bugün yapıldı.

Reklam

Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz, IQ Yayınevi sahibi ve genel yayın yönetmeni Adem Sarıgöl, jandarma görevlileri Emre Cingöz ve Hacı Şefik Şimşek katıldı.

Duruşma başlarken mahkeme başkanı Akın Gürlek sanıklardan ve avukatlardan dün açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri olup olmadığını sordu.

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle iki veya iki buçuk ay süre istedi.

Reklam

Gürlek de Bakırcıoğlu’nun talebini dikkate almayarak bir sonraki duruşmanın iki gün sonra 17 Aralık’ta yapılmasına ve bu duruşmada Dink ailesinin avukatlarının ve belirlenecek 10 sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı diyeceklerinin dinleneceğini söyledi.

Duruşma yaklaşık beş dakika sürdü.

Gürlek kararı yazdırırken heyetin diğer üyeleri yerine henüz oturmamıştı.