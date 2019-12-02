Devletten kaynak alamayan CHP’li Mersin belediyesi de yurt dışından kredi arayacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Devlet bankaları bize kapalı. Yabancı bankalardan kredi almaya çalışıyorum. Bürokraside de işlerimiz ite kaka yürüyor” dedi.

Fotoğraf: Sözcü

Son dönemde CHP’li belediyelerin kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığı, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin projeleri için Avrupa’daki banka ve finans çevrelerinde finansman arayışına girdiği belirtilmişti.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre kamu bankalarından kredi almakta zorlanan Seçer, belediyenin devletle olan bürokratik işlerinde de sıkıntı yaşadığını aktardı.

Fransız Kalkınma Ajansı’ndan içme suyu şebekesi için 17 milyon avro (107 milyon lira) hibe alındığını belirten Seçer, şöyle konuştu: “Bürokraside belediyemizin işleri adeta ite kaka yürüyor. Birçok engellerle karşılaşıyoruz. Bürokratik engellerin aşılmasında başta Lütfi Elvan olmak üzere AKP’li vekillerden de destek alıyoruz. Ancak MHP’li vekiller bırakın destek olmayı işlerimize de engel oluyorlar. Yerel mecliste de AKP’nin önemli ölçüde desteğini alıyoruz. Borçlanma oylamasında da AKP’nin oylarını alırken, MHP’li meclis üyeleri borçlanmaya karşı çıktı.”

Seçer yeraltı ve yerüstü raylı sistem ile tramvayı da içine alacak 29 kilometrelik metro ihalesinde hazırlıkların devam ettiğini dile getirirken, bunun finansmanının da yurt dışından bulunacağını söyledi.