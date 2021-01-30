Deniz Zeyrek: ‘Asrın lideri’ Erdoğan’ın 86 yaşındaki Asiltürk’ün kadın sorununa bakışından medet umduğu bir ortam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce ziyaret ettiği Saadet Partisi YİK üyesi Oğuzhan Asiltürk, Kudüs TV’de ‘Diyalog ve Uhuvvet’ programına katılmış, Erdoğan’la görüşmesine ilişkin açıklamalar yapmış. Asiltürk, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir soruya şu yanıtı vermiş:

“AK Parti’nin yetkilileri bana geldi ve bu sözleşmenin kesinlikle kalkacağını söyledi ama ‘bizim içimizde de bazı sıkıntılar olduğu için lütfen siz bizi destekleyecek şekilde konuşun da bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da görüşü kalkması yönünde’ dediler. Ben de biliyorum ifade ettiğini, kesinlikle kalkacak. Ama kalkarken onların içerisindeki bazı cahiller var, ‘kadın hakları, madın hakları’ falan diyenler. ‘Onların hepsi Türk Ceza Kanunu’nda da var’ diye şey ediyor. Ondan böyle rahatsızlık duyuyorlar ama kaldıracaklarını kesin olarak kendisi de ifade etti.”

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Normal şartlarda insanların sorunlarına çare bulmak için yapılan siyasetin oy için yapılması durumunda ortaya hangi fotoğrafın çıktığını görüyor musunuz?

Taraftarlarınca “Türkiye’nin en güçlü siyasetçisi”, ‘Asrın lideri’ kabul edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 86 yaşındaki Asiltürk’ün kadın sorununa bakışından medet umduğu bir ortamda İstanbul Sözleşmesi’nin ne kıymeti olur ki?

Yeter ki Asiltürk ikna olsun, AK Parti, Saadet Partisi’nin oyunu alabilsin!

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Deniz Zeyrek’in yazısı