Darbe girişimi | Bozdağ rakam verdi: 50 bin 504 tutuklu var

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

15.26 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimden bu yana 168 bin 801 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 50 bin 504 tutuklunun bulunduğunu bildirdi.

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Bakanın verdiği bilgiye göre 48 bin 731 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, ayrıca 8 bin 551 kişi de tutuklandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bozdağ, “615 kişi gözaltında, 8 bin 69 kişi hakkında yakalama kararı var, 433 kişi de adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmış” diye konuştu.

09.11 İstanbul’daki ‘ByLock’ operasyonunda 57 kişi gözaltına alındı.

İstanbul başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube polisleri, hakkında gözaltı kararı bulunan kişileri yakalamak için 32 ilçede eş zamanlı şafak baskınları yaptı.

Farklı meslek gruplarından olan şüphelilerin ‘ByLock’ kullandıkları iddia edildi, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlaması yöneltildi.

Operasyonda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.