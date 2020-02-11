‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1018’e yükseldi; Çin’de üst düzey yetkililer görevden alındı

Yeni tip corona virüsü 2019-nCoV nedeniyle ölenlerin sayısı 1018’e ulaştı. Dünya Sağlık Örtünü’nün verilerine göre vaka sayısı ise 43 bini aştı. Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından yayıldığı belirlenen virüsle mücadelede başarısız oldukları gerekçesiyle bazı üst düzey yetkililer görevden alındı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Wuhan’ın başkenti olduğu Hubei eyaletindeki sağlık komisyonunun başkanı ve bölgede faaliyet gösteren Kızıl Haç’ın direktör yardımcısının da işini kaybeden isimler arasında olduğu belirtildi. Görevden alınan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı ve gerektirdiği takdirde Komünist Parti tarafından ceza verileceği açıklandı.

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Dün, Hubei’de 103 kişinin öldüğü, bunun virüs patlak verdiğinden beri bir günde kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Eyalette ayrıca bir günde 2 bin 97 yeni vaka kaydedildi.

Ölen 1018 kişiden 1016’sı Çin’de hayatını kaybetti.