‘Corona’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 910’a ulaştı

Çin’de yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınında dün 99 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 910’a ulaştı. Çin hükümetinin yasakları esnetmesinin ardından bazı çalışanlar ofis ve fabrikaların yolunu tuttu.

Fotoğraf: Reuters

Aralık 2019’da ortaya çıkan ve Wuhan’daki bir vahşi hayvan pazarıyla ilişkilendirilen corona virüsü salgını nedeniyle yerinde inceleme yapmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) bir uzman ekibi bugün Çin’e gidecek.

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Salgının yeni ay yılı tatiline denk gelmesi ile yetkililer şirketlerden 10 gün daha tatil ilan etmesini talep etmişti.

Daha sonra Komünist Parti yetkilileri uçuşları iptal etmiş, ek olarak da fabrika ve okulları kapatarak bir nevi tecrit uygulamıştı. Bu kararın ardından neredeyse iki hafta boyunca çok sayıda hayalet şehre dönüşmüştü.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamış ve ülkeye uçuşları durdurmuştu.

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Bugün bazı iş yerlerinin açılacak olmasına rağmen birçok iş yeri kepenk açmayacak ve beyaz yakalılar evden çalışmaya devam edecek.

Başkent Pekin’in en yoğun metro hatlarından birinde trenler boş kalırken seyahat eden az sayıda yolcunun tamamının da maske taktığı gözlemlendi.