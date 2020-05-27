Clearstream, BDDK’nın getirdiği muafiyetin ardından Türk Lirası işlemlere başladı

Clearstream, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) işlem sınırlamalarından muaf tutmasının ardından Türk Lirası işlemlerine yeniden başladı.

Fotoğraf: Reuters

Clearstream sitesindeki açıklamaya göre lira işlemleri 25 Mayıs itibariyle yeniden başladı.

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BDDK, lira cinsi varlıkların takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için Euroclear ve Clearstream’i yurt dışı ile lira işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı almıştı.

Son olarak, lira işlemlerinde en büyük aracılardan biri ve Türk Ekonomi Bankası’nın ortağı olan Fransız bankası BNP Paribas SA, BDDK’nın getirdiği yasak nedeniyle lirada yeni işlemleri durdurmuştu.