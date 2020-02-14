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Yaramazlara biraz batar!

Çin’de ‘corona’dan 1716 sağlık çalışanı etkilendi, altısı hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) yol açtığı Covid-19 hastalığından etkilenen 1716 sağlık çalışanından altısı hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından 12 Aralık’ta yayılmaya başladığı düşünülen salgından bugüne kadar 60 binden fazla kişi etkilenirken 1380 kişi de hayatını kaybetti.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Başkanı Yardımcısı Vang Hışıng, basın toplantısında salgından etkilenen sağlık çalışanı sayısının her geçen gün arttığını belirterek şöyle konuştu: “Salgından etkilenenlerle birebir ilgilenen sağlık çalışanlarının iş yükü gerçekten çok ağır. Dinlenme ve çalışma koşulları sınırlı. Üzerlerindeki psikolojik yük çok fazla ve enfeksiyon riskleri çok yüksek.”

Yüzde 87’si Hubey’de

Reuters’ın haberine göre Covid-19 hastalığından etkilenen sağlık çalışanlarının yüzde 87’si virüsün ilk etapta yayılmaya başladığı Hubey’de bulunuyor.

Çin’deki yetkililer, gerekli maskelerin ve diğer tıbbi malzemelerin sayısının azaldığını belirterek, çok kez yardım talep etmişti.

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Salgın henüz büyümeden corona virüsüne ilk kez dikkat çeken doktor Li Wenliang’ın salgın nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Çin hükümeti ‘hastalığa ilişkin bilgilerin yayılmasını önlediği’ için kamuoyundan tepki almıştı.

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