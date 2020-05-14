CHP’den ‘seçim’ desteği: Gelecek ve DEVA partilerine vekil transferi olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne seçime girebilmeleri için milletvekili verilebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Babacan

AKP’nin o dönem beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Haziran 2018’deki seçime katılımını tartışmaya açması üzerine, CHP’li 15 milletvekili ‘millet ittifakı’ı ortağı İYİ Parti’ye geçmişti. Bu transferlerle İYİ Parti 20 milletvekiline ulaşarak Meclis’te grup kurmuş, hemen ardından YSK İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini resmen ilan etmişti. CHP’li vekiller de partilerine dönmüştü. Haziran 2018 seçiminde İYİ Parti yüzde 10 almış, 43 milletvekili çıkarmıştı.

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‘Demokrasi için destek veririz’

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde AKP’den ayrılanların kurduğu Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin olası bir erken seçime girip giremeyeceklerine dair tartışmaya değindi.

Yeniçağ yazarı, Kılıçdaroğlu’na “Baskın erken Seçimde İYİ Parti’ye yaptığınız gibi Gelecek ve DEVA partilerine de grup kurma desteği verir misiniz” diye sorduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun cevabı şöyle: “Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis’te her parti temsil edilmeli…”

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Hangi partiler girebiliyor?

Hangi partilerin seçime girebileceği, Siyasi Partiler Kanunu’nun 36’ncı maddesinde belirtiliyor.

İlgili madde şöyle: “Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir.”