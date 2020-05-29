Canlı yayında gözaltına alınan CNN ekibi serbest bırakıldı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde düzenlenen protestoları takip ederken gözaltına alınan ve kameralarına el konan CNN muhabiri ve kameramanı kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Reuters

Polis ve 46 yaşındaki George Floyd arasında pazartesi günü yaşanan ve ölümle sonuçlanan olaya tanık olan bir kişi tarafından çekilen video, Floyd’un yüzüstü yattığını ve kelepçelendiğini, yardım için inlediğini ve hareketsiz kalmadan önce tekrar tekrar “Lütfen nefes alamıyorum” dediğini göstermişti.

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Gözaltına alınan muhabir Omar Jimenez’e eşlik eden polis yetkilileri hiçbir açıklama yapmadı. Polis merkezinden ayrıldıktan sonra Jimenez, “Benim içimi rahatlatan şey her şeyin canlı yayında gerçekleşmiş olmasıydı” dedi.

Vali: Gözaltı kabul edilemez

CNN Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zucker ile Minnesota Valisi Tim Walz’ın görüştüğü aktarıldı.

Walz, yaşananlar için ‘derin üzüntü duyduğunu’ söyleyerek gözaltının ‘kabul edilemez‘ olduğunu belirtti.