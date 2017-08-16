‘ByLock’ soruşturmasında ‘terör örgütü üyeliği’nden dokuz gazeteciye tutuklama

‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan gazetecilerden dokuzu tutuklandı.

İstanbul başsavcılığı 10 Ağustos’ta 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı vermiş, 10’u gözaltına alınmıştı.

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Fenerbahçe TV eski haber müdürü Yasir Kaya, Birgün gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski istihbarat şefi Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı’nın tutuklanması talep edilmişti.

Tutuklanması talep edilen gazetecilerden, aralarında Yasir Kaya ve Burak Ekici’inin de bulunduğu dokuz gazeteci ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran ile Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan isimler

Gözaltına alındığı bilinen isimler şunlardı: Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay ve Yasir Kaya.

‘ByLock’, ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme ağı olarak kabul ediliyor. Türkiye gazetesi iki hafta önce Sağırlı’nın yazılarına son vermişti.

Cüney Seza Özkan, kapatılan Samanyolu televizyonunun haber yönetmenliğini yürütmüştü.