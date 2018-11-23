Bursa’da ‘patates-soğan’ baskını: 70 ton ‘ele geçirildi’

Bursa’da 70 ton patates ve soğanın stoklandığı bir depoya baskın düzenlendi.

Jandarmanın düzenlediği ve belediye yetkililerinin de katıldığı bir ‘operasyon’la 70 ton patates ve soğan ‘ele geçirildi.’ Depo sahiplerine ise idari para cezası uygulandı.

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Geçen hafta ortalama 2,5 liraya satılan soğan son günlerde 5 liraya fırlamıştı. Toptancılar fiyatın yıl sonunda 10 liraya çıkmasını öngörüyor.

Hükümet, soğan fiyatlarının artış sebebinin stokçuluk olduğu görüşünde. Bu yüzden soğan depolarına son birkaç gündür denetimler yapılıyor.

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Ziraat Odası: Soğan depolamak mümkün değil

Ancak Bursa Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, soğanın stoklanmasının mümkün olmadığını söylüyor: “İlçemizde soğan depolama olayı iklimsel şartlardan dolayı zaten yapılmıyor. Ürünleri alan esnafımız depolarında çok uzun süre tutamıyor. Depolardan günlük bazda 100-150 ton olarak marketlere ve pazarlara sunmak zorundalar. Özellikle para kazanma adına tüccarlarımız ürünleri deposunda tutmuyor. Ürünler tarlada durmadığı için muhafaza amaçlı depolara alınıyor. Buradan da satışa sunuluyor. Tüccarlarımız depoculuk yapıyor, ama asla stokçuluk yapmıyorlar.”