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Britanya’nın ana muhalefet lideri Corbyn’den Türkiye’ye: Çözüm sürecine geri dönün

 

Britanya’da ana muhalefette bulunan İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Türkiye’ye çözüm sürecine geri dönme çağrısında bulundu.

Arşiv Fotoğraf: Reuters

Corbyn, Londra merkezli Kürt Araştırmalar Merkezi’nin 15 Mart’ta düzenleyeceği Nevruz resepsiyonu için bir mesaj yayınladı. Corbyn, mesajında Türkiye’ye seslenerek bir an önce çözüm sürecine dönülmesi gerektiğini ve Kürtlerin temel haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

Geçen yılki resepsiyona da katılan İşçi Partisi lideri, Kürtlerin sürekli saldırı altında bulunduğunu belirtti: “Suriye’deki çatışmalar, kendi haklarını ve itibarlarını korumak isteyen Kürtlere karşı şiddetli bir saldırı sürecinin tetikleyicisi oldu. Biz Ortadoğu’da yaşayan bütün Kürtlerin üzerindeki baskının bir an önce sona ermesini ve adaleti temenni ediyoruz. Ben Kürtlerin bu yöndeki mücadelelerini desteklemeyi sürdüreceğimi vurgulayarak Nevruz bayramını kutluyorum.”

Nevruz kutlamaları Britanya’da yaşayan Kürtlerin sosyal ve ekonomik yaşama olumlu katkılarına dikkat çekmek için düzenlenen ‘Britanya’daki En Başarılı Kürtler Ödüllerine’ de sahne olacak.

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