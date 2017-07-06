Bir ilk: AP, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.

Uzun süredir beklenen oylamada AP, Nisan ayında yapılan referandumla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkilerini genişleten anayasa değişikliklerinin 2019’da yürürlüğe konulması durumunda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması gerektiğine hükmetti.

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Parlamento tarafından bugün kabul edilen tasarıda, “Avrupa Komisyonu ve üye devletleri, Müzakere Çerçevesi’ne bağlı kalacak şekilde, anayasa reform paketinin değişiklik yapılmadan yürürlüğe alınması durumunda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin ertelenmeden askıya alınması çağrısı yapılıyor” denildi.

Avrupa Birliği tarihinde bir ilk

Karar geniş bir oy çokluğuyla kabul edildi. Nihai oylama öncesinde 31 değişiklik önerisi sunuldu ancak birçoğu kabul görmedi. Rapor, Türkiye’de referandumla kabul edilen anayasa değişikliğini Kopenhag Kriterleri’ne aykırı buluyordu.

Rapor, Avrupa Birliği’ne tavsiye niteliği taşıyor. Bu kararla birlikte ilk defa bir AB kurumu, müzakere yürüten bir ülkeyle müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapmış oldu.