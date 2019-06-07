Binali Yıldırım: İmamoğlu ile tartışmayı stüdyoda yapalım, isteyen yayınlasın

AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile televizyonda yapacakları tartışma programının, belirli bir televizyon kanalı yerine bir televizyon stüdyosunda yapılmasını, isteyen bütün kanalların bu tartışmayı yayınlamasını tercih ettiğini açıkladı. Yıldırım, tartışmayı gazeteci Uğur Dündar’ın yönetmesini istediğini de belirtti.

Binali Yıldırım, Kastamonu’da temaslarda bulundu. Fotoğraf: Twitter

Cumhuriyet’in haberine göre, Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesi’ni ziyareti ardından, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayındaki tartışma programı hakkında şunları söyledi: “Bununla ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. ‘Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı’ gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar’ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah.”

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Gündeme dair basın mensuplarımıza değerlendirmelerde bulundum.



📍Kastamonu pic.twitter.com/jn2LrUkksX — Binali Yıldırım (@BY) June 7, 2019

Uğur Dündar: Adaletin terazisini asla saptırmayacağım

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından önce sosyal medyada paylaşılan bilgilerde, moderatör olarak adının geçmesi üzerine bir açıklama yapan gazeteci Uğur Dündar ise sosyal medyada şunları yazdı: “Binali Bey’in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim…”

Binali Bey'in durüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim…

Tabii kendisinden bu açıklamayı alan değerli meslektaşım @ctisik 'a da… https://t.co/AZKIzY82Ms Reklam June 7, 2019

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise Binali Yıldırım’ın söz konusu önerisi hakkında Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’dan aldığı bilgiyi Twitter’da paylaştı. Işık, Ongun’un, “Uğur Dündar ismine itirazımız olmaz” dediğini belirtti.