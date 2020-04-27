Bilim Kurulu üyesi: Avrupa’ya göre daha kısa sürede salgının ilk atağını durduracağız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Son verilere göre Türkiye’de 112 bin 261 corona virüsü vakası tespit edilirken, 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 791 kişi iyileşti.

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Twitter hesabından açıklama yayınlayan profesör, salgın konusunda Türkiye’nin iyi gittiğini, bayram sonrasın normale dönülebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün açıklamaları şöyle:

*Aman dikkat! Salgın bitmedi. Her gün 2 binden fazla yurttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın

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*Caddeleri, sokakları doldurarak, alışveriş için marketlere hücum ederek sosyal mesafeyi ihlal etmeyelim. İftarı hane halkımızla yapalım. Tedbirlere uyalım. İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım

*Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaşma risklerini iyi yönetebilirsek, hane halkı dışındakilerle teması önleyip, sosyal mesafeyi koruyabilirsek, bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz. Yoksa daha uzun süre beklemek durumunda kalabiliriz

*Başarabileceğimizi gördük, virüsü yenebileceğimizi anladık. Tedbirler işe yarıyor. Boşu boşuna evde kalmıyoruz. Şimdiye kadar kontrol altında yönettik salgını. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok daha kısa zamanda ve çok daha az bedel ödeyerek salgının ilk atağını durduracak.

Bugüne kadar neleri yaparak, başarılı olduysak; aynen devam etmeliyiz. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz. 5 — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) April 27, 2020

*Bugüne kadar neleri yaparak, başarılı olduysak; aynen devam etmeliyiz. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz.