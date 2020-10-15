Bilim insanlarından mektup: Sürü bağışıklığının dayanağı yok

80’den fazla bilim insanı, Covid-19’a karşı sürü bağışıklığı yöntemini ‘bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen tehlikeli bir yanlış’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: Reuters

Haftalık tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan mektupta, doğal bulaş yollarıyla sürü bağışıklığını uygulamayı planlayan herhangi bir pandemi yönetiminin aynı zamanda toplumda geniş çaplı güvensizlik ve moral bozukluğu yarattığı belirtildi.

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SARS-Cov-2’yi atlatanların uzun süreli koruyucu bir bağışıklık geliştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı vurgulanan mektupta, insandan insana bulaş sağlamanın hiçbir yararı olmadığı, hatta risk grubundaki kişileri tehlikeye attığına işaret edildi: ”Böyle bir strateji Covid-19 salgınını sona erdirmeyecek, ancak aşılarının ortaya çıkmasından önce çok sayıda bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi tekrarlanan salgınlara yol açacaktır. Ayrıca, birçoğu Covid-19’dan ölmüş veya bu dönemde çalışmak zorunda kalmanın bir sonucu olarak travma yaşamış sağlık çalışanlarında ve ekonomi üzerinde kabul edilemez bir yük oluşturacaktır.”

Mektubun imzacılarından Dr. Nisreen Alwan da şunları söyledi: ”Kanıtlar çok açık: Covid-19’un toplumda yayılmasını kontrol etmek, etkili bir aşı gelene kadar, toplumlarımızı ve ekonomileri önümüzdeki aylarda güvenli bir şekilde korumanın en iyi yoludur. Etkili bir yöntemi zayıflatan dikkat dağıtıcı unsurları göze alamayız.”

Tüm dünyada vakaların yeniden artış gösterdiği belirtilen mektupta, ‘bulaşı baskılayan ve kontrol eden etkili önlemlerin geniş çapta uygulanması ve bunların, toplumun geri dönüşlerini teşvik eden ve pandeminin neden olduğu eşitsizlikleri gözeten mali ve sosyal programlarla desteklenmesi gerektiği’nin altı çizildi.