BDDK’dan taksit sayısı kararı: 12 aydan 18 aya çıkartıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt içi havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartlarında taksitlendirme sınırının 12 aydan 18 aya çıkarıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme sınırı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Reklam

Açıklamada şöyle dendi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09.06.2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”