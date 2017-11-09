Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Batman’daki Aram Tigran Parkı tabelasına ikinci saldırı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Batman’da ikinci kez saldırıya uğrayan Aram Tigran Parkı’nın tabelası, belediye tarafından ‘yine’ yenilendi.

Fotoğraf: Batman Olay Gazetesi

Agos’un haberine göre, geçtiğimiz mart ayında kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğrayan Batman’daki Aram Tigran Parkı’nın tabelası, geçtiğimiz hafta yine saldırıların hedefi oldu.

Reklam

Park tabelasından ünlü müzisyen Aram Tigran’ın adı beyaz boya kullanarak silinirken, saldırıyı kimin yaptığı tespit edilemedi. Batman Belediyesi 7 Kasım’da tabelayı yeniledi.

Batman Raman Mahallesi Edip Solmaz Bulvarı üzerinde DBP’li Batman Belediyesi döneminde Kürtçe, Ermenice ve Arapça şarkı besteleriyle müziğe önemli katkılar sunan ve ‘Ortadoğu’nun bülbülü’ ismiyle anılan sanatçı Aram Tigran adına 17 Ekim 2009’da bir park açılmıştı.

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...