Bakan Soylu’ya göre ‘kişi sevdiğiyle beraberdir’: CHP, teröre can suyu veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’yi teröre can suyu vermekle suçladı.

AA’da yer alan habere göre Tunceli’deki 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nı ziyaret eden Soylu, koruculara seslendiği konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye yüklendi.

Soylu, CHP’yi terör örgütlerine can suyu vermekle suçladı: “Ana muhalefet partisi, yine aldanıyorsunuz. Buradan size sesleniyorum. Türkiye’deki bitmek üzere olan bir terör örgütüne siyasi istikrarsızlık üzerinden yeniden bir can suyu verme kabiliyetini ortaya koyuyorsunuz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu açık ve nettir. Sevdikleriniz ve şuanda beraber olduklarınız, bu ülkede binlerce cana kastetmişlerdir. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastetmişlerdir.”

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, milletin misafiri olduğunu aktaran Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeliler için referandum teklifini de eleştirdi: “Suriyeli kardeşlerimizi hedef haline getirmek, ana muhalefet partisi liderine yakışmamıştır ve ayıp etmiştir. Söylediği sözlerin hiçbirisi insanlıkla bağdaşmamaktadır, insanlığa yakışmamaktadır. Kılıçdaroğlu beyefendi bu politikanın neresi yanlış? CHP’li kardeşlerim size bir soru sormak istiyorum. Evinizin yanında bir yangın olsa perdenizi kapatıp o yangını görmezden mi gelirsiniz?”