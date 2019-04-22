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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Kimse bizi olayların gizli faili olarak gösteremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıyla ilgili kimse bizi olayların azmettiricisi olarak gösteremez dedi.

Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı. Bahçeli ise “Kılıçdaroğlu nereye nasıl gideceğini araştırmalıydı” ve “Yumruk attıracak kadar sen ne yaptın Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullanmıştı.

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Bahçeli bugün (22 Nisan) yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi ve dava arkadaşlarımızı göstermeye kalkışmamalıdır. Partimizi hedef alan iğrenç iftiraların, sosyal medya aracılığıyla yapılan hayasız saldırıların, ilkesiz medya karalamalarının, ilkel isnatların alçak bir komplo olduğu katidir, kesindir.”

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