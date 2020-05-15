Bahçeli, CHP’nin yeni partilere seçim desteğine karşı kanun değişikliği istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘olası bir baskın seçimde, seçime katılabilmeleri için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne milletvekili verebileceklerini’ söylemesinin ardından, siyasi partiler kanununun değiştirilmesini istedi.

AKP’nin o dönem beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Haziran 2018’deki seçime katılımını tartışmaya açması üzerine, CHP’li 15 milletvekili ‘millet ittifakı’ı ortağı İYİ Parti’ye geçmişti. Bu transferlerle İYİ Parti 20 milletvekiline ulaşarak Meclis’te grup kurmuş, hemen ardından YSK İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini resmen ilan etmişti. CHP’li vekiller de partilerine dönmüştü. Haziran 2018 seçiminde İYİ Parti yüzde 10 almış, 43 milletvekili çıkarmıştı.

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Bahçeli, partisinin internet sitesinden açıklama yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘memleket masası’ teklifini ‘Fethullah Gülen’i meşrulaştırma’ olarak gördüklerini söyleyen Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu fark ettiğinden dolayı memleket masası teklifine bütün kapılarını kilitlemiş, sırtını dönmüştür” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, altı öneri sundu:

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Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.