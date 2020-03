Babacan’ın partisinde kim var, kim yok?

NEVŞİN MENGÜ

Ali Babacan’ın partisi diye konuşulagelen ‘Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kuruluşu olaylı oldu. Ha şimdi, ha sonra, ha bugün ha yarın diye beklenirken parti sonunda kuruldu.

Parti kurulur kurulmaz da Ali Babacan ile Abdullah Gül arasında anlaşmazlık olduğu haberi yayıldı. Kulislerden sızan bilgilere göre kurucular kurulundaki isimler konusunda bir anlaşmazlık yaşanmış. Partinin kuruluş başvurusunun yapıldığı gün Gül ve Babacan son bir kez daha görüşmüş, anlaşma sağlanamayınca şimdilik köprüler atılmış.

Kurucular kurulunda, Beşir Atalay, Haşim Kılıç ve Candan Karlıtekin’in listede yer alması bekleniyordu. Gül’e yakın ama parti çalışmalarının başından beri adı geçen bu isimler kurula alınmadı.

Alınmayan bir başka isim de hukukçu Osman Can oldu. Osman Can, AKP’nin 2013 öncesi döneminden kamuoyunun tanıdığı isimlerden. Babacan ile birlikte anılıyordu. Osman Can da kurucular kurulunda yer almak istemiş, ancak alınmayınca Babacan ile birlikte hareket etmemeye karar vermiş.

Aslına bakarsanız Gül ile son anda yaşanan bu gerilim sürpriz oldu. Babacan, az sayıda çıktığı televizyon yayınlarında sürekli özgürlükler ve adalet gibi kavramlardan bahsederken kurucular kurulunda yer alan MHP kökenli isimler dikkat çekti. AKP kökenli isimler sürpriz değildi.

Ömer Gencal sürpriz isimlerden biri. Yakın zamana kadar FİBA Holding’de yatırım bölümünde yöneticilik yapan Gencal, IMF’ye verdiği analiz sonrası, FİBA’dan ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Piyasayı iyi bilen isimlerden biri Ömer Gencal. Ne var ki bankacılık kökenli. Bakalım Ankara’da umduğunu bulabilecek mi?

Kurulda yer alan kadınlardan Zeynep Dereli, dikkat çeken bir isim. Zeynep Dereli de iş dünyası kökenli. Ama siyasete daha sıcak. Bir dönem Mustafa Sarıgül ile siyaseten yakın olduğu biliniyor.

Kuruldaki genç isimlerden biri Tunahan Elmas. Elmas’ın sosyal medya hesaplarında Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bol bol fotoğrafı var. Geçen sene 8 Mart’ta “Ezan hükümetin değil, tüm müslümanların ortak değeri. Orada toplananların Ezana yaptığı bu terbiyesizliği hükümete tepki falan diye yumuşatmaya çalışmayın. Bu düpedüz alçaklık. Bunlar varken uzlaşma arayış filan olmaz” yazmış. Hatırlayacaksınız geçen sene de Taksim’de kadınlara polis gazla copla saldırmış, sonrasında da eylemci kadınların ezanı ıslıkladığı yalanı ortaya atılmıştı. Elmas, kadınların gazlanmasından o günlerde memnunmuş. Babacan’ın uzlaştırıcı söylemiyle uyuştuğunu söylemek zor. Tunahan Elmas ismi ilan edildikten sonra Twitter’ını kapatmış. AKP’de denedi olmadı, ondan dümen kırdı, şimdi burada şansını deniyor, eleştirilerinden kaçması biraz zor olacak.