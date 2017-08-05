Ayşenur Arslan: Gülen / Nurcular ‘out’ Nakşibendi Tarikatı ‘in’

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Cumhuriyet tarihinin gizli ve en tehlikeli aktörleri olarak Nakşiler ve Nurcular, uzun yıllar boyunca ülkeyi kanser gibi sardı. Adım adım ilerleyip devlete sızdı, toplumu hegemonyası altına almaya çalıştı.

Neden sonra, küresel emperyalizmin “ılımlı İslam” projesiyle iktidara aday olunca el ele verdi. Cumhuriyet’in tasfiye yolunda birlikte hareket etti. İki taraf da gücünün zirvesine geldiğine inanınca kavga tazelendi. Bu kez, sadece Cumhuriyet’i değil, birbirini de tasfiye için atağa kalktı.

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Kavganın son perdesinde miyiz, bilmiyorum. Ama bugün itibariyle görünen şu: Gülen / Nurcular “out” Nakşibendi Tarikatı “in”.

Ayşenur Arslan’ın yazısı