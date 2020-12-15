AYM, önceki başvurusu reddedilen Kavala’nın dosyasını Genel Kurul’a sevk etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti. Kavala’nın önceki başvurusu reddedilmişti. İkinci başvurunun iç tüzükteki ‘çelişki ya da nitelik’ maddesine atıfla sevk edilmesi dikkat çekti.

Fotoğraf: Arşiv

Osman Kavala, ‘tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

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Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü.

Birinci Bölüm tarafından ‘başvurunun niteliği itibariyle Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca genel kurula sevki’ne karar verildi.

İç tüzükteki madde

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28. maddesinin 3. fıkrası, şöyle: “Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir.”

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Bu karar gereğince, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bireysel başvuruyu daha sonra ele alacak.

Kavala’nın bu bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü’nce 29 Eylül’de ele alınmış ve başvurunun görüşülmesi ertelenmişti.

Daha önceki başvuru reddedilmişti

Kavala’nın avukatlarının, ‘tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle daha önce yaptığı bir bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca 22 Mayıs 2019’da reddedilmişti. Genel Kurul kararı 5’e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

Yeniden tutuklanmıştı

‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan iki yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart’ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

İstanbul başsavcılığınca, Kavala hakkında ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan ise 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianameyi kabul eden İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, bu davanın ilk duruşmasının 18 Aralık’ta yapılmasını kararlaştırmıştı.